Radīts saldējums suņiem ar īpaši pielāgotu sastāvu

Vairāk kā 50 saldējuma prototipu, 18 mēneši, iesaistīti LBTU vadošie pētnieki pārtikas tehnoloģijā, veterinārmedicīnā un speciālists dzīvnieku ēdināšanā, piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs” ietvaros), 3 etapu testi mērķauditorijā, vairāk kā 470 kvantitatīvā pētījuma respondentu suņu saimnieku vidū, kā arī neatlaidīgs “Druvas saldējuma” komandas darbs – tā īsumā var raksturot ceļu no šī produkta idejas līdz tā komercializēšanai jeb nonākšanai veikalos. Kā min uzņēmuma valdes locekle Evita Štrausa: “Šī produkta izstrādes pamatā bija vēlme palutināt savus mīluļus ar veldzējošu kārumu un reizē paplašināt uzņēmējdarbību jaunā segmentā. Pēdējās desmitgades laikā suņi no draugiem nokļuvuši jaunā – ģimenes locekļa – statusā, kā rezultātā pieaugusi arī to saimnieku vēlme savus mīluļus palutināt, turklāt darot to iespējami saudzīgi pret viņu veselību, tāpēc saskatījām iespēju radīt saldējumu, kas būtu īpaši pielāgots tieši suņiem un to organisma īpatnībām, lai, labu vēlot, nenodarītu savam mīlulim kaitējumu, kā tas notiek gadījumos, kad saimnieki mēdz savu suni pacienāt ar cilvēkiem domāto saldējumu. Lai īstenotu ideju, sapratām, ka kvalitatīvai tās īstenošanai mums nepieciešami zinoši speciālisti, tāpēc produkta izstrādē piesaistījām Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātniekus, kas palīdzēja mums nonākt līdz īstajai receptūrai.” Jaunā saldējuma sastāvs ir draudzīgs suņiem, tā pagatavošanā izmantotas kvalitatīvas, īpaši atlasītas un atbilstībai pārbaudītas izejvielas; produkts nesatur pievienotu cukuru, laktozi, turklāt sastāvā esošais inulīns labvēlīgi ietekmē suņu zarnu traktu.