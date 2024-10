Atklāta pirmā kukaiņu māja Cēsīs

Kukaiņu mājas iekārtošana notika Latvijas vadošā entomologa Voldemāra Spuņģa vadībā, kurš pastāstīja gan skolēniem, gan sanākušajiem “Lidl” pārstāvjiem, būvniekiem no uzņēmuma SIA “Aimasa” un arī Cēsu domes pārstāvei Intai Ādamsoni, kādēļ tiek iedzīvināta kukaiņu māju veidošana.

“Latvijā ir ap 14 000 kukaiņu sugu, no tām ap 3 000 ir apputeksnētāji. Tie nodrošina 80% pārtikas augu apputeksnēšanu. Pilsētvidē sugu daudzveidība ir krasi samazināta. Kukaiņiem, it īpaši bitēm, jāpalīdz un tām jāveido papildu dzīves vide - kukaiņu mājas, kas var kalpot tām kā droša patvēruma vieta, kamēr tās vāc nektāru un ziedputekšņus, piemēram, no tuvumā esošām pļavām un ābeļdārziem. Tādā veidā varam palielināt bioloģisko daudzveidību Cēsīs. Šajā ziemā tajā, visticamāk, ka pārziemos mazās mārītes, bet jau nākamajā pavasarī te būs manāma vēl lielāka kukaiņu daudzveidība,’’ saka entomologs Voldemārs Spuņģis.