Vissezonas vai ziemas riepas: grūts vai vienkāršs lēmums?

Lai arī vissezonas riepas var pieņemami darboties siltākā laikā, to sniegums ziemeļu ziemās atpaliek no specializētajām ziemas riepām. Galvenā problēma ar vissezonas riepām ir tā, ka tās nevar piedāvāt tādu pašu sniegumu uz ledainiem vai sniegotiem ceļiem kā specializētas ziemas riepas. Vissezonas riepu modeļi ir izgatavoti no cietāka gumijas maisījuma, kas padara tās mazāk elastīgas zemās temperatūrās, un protektora dizains nav tik agresīvs, lai tiktu galā ar sniegu vai slapjdraņķi. Līdz ar to braukšanas drošība un arī komforts ievērojami samazinās. Tas ir īpaši svarīgi, ja tu dzīvo ārpus pilsētas vai bieži pārvietojies pa mazāk koptiem ceļiem.