Taču, kaut arī ir izstrādāts rīcības plāns, sabiedrībā saglabājas zināma nedrošība, un to cita starpā varēja redzēt pēc iepriekš minētā raksta komentāriem, kas liek apspriest versijas par to, vai glabāt savus līdzekļus skaidrā naudā, zeltā, kriptovalūtās vai kā citādi. Šo veidu priekšrocības, to, kāda ir Latvijas reālā finanšu drošība, kā arī vai jāturpina pildīt savas parādsaistības kara gadījumā, “TVNET+” iztirzās šai rakstā. Taču uzreiz var pateikt Vecrīgas kuluāros dzirdēto, par ko bankas nerunā oficiāli, proti tās izmanto globālos tehnoloģiskos rīkus un cenšas datus glabāt ārpus Baltijas reģiona, līdz ar to informācija par klientu uzkrājumiem un saistībām varētu būt relatīvā drošībā.