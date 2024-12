Dāvanas svētkiem ar pievienoto vērtību

“Drosmes kastes” ir viena no svarīgākajām programmām, kas Bērnu slimnīcā tiek īstenota, lai uzlabotu mazo pacientu pieredzi. Tas, ka bērnam pirms vai pēc procedūras vai izmeklējuma tiek dota iespēja izvēlēties kādu rotaļlietu vai spēli, spēj iedrošināt, motivēt, mierināt un sniegt gandarījumu par izturību un drosmi. Mantas no 55 Drosmes kastēm Bērnu slimnīcā tukšojas zibenīgi, un mums kopā tās jāpiepilda arvien no jauna. Esam pateicīgi par sabiedrības līdzdalību, ziedojot spēļlietiņas un līdzekļus Drosmes kastēm. Kad dažādi kolektīvi – klases, pirmsskolas grupiņas un darba kolektīvi – vāc mantas Drosmes kastēm, tas vienlaikus veido sabiedrības attieksmi un liek aizdomāties par bērniem, kuriem nākas ārstēties slimnīcā. Ziedojums vienlaikus ir laba vēlējums. Mantiņa ir iespēja mūsu speciālistiem uzsākt sarunu un sadarbību ar katru mazo pacientu, kuram šādi veidojas pozitīva pieredze par veselības aprūpi kopumā. Cenšamies pateikt paldies visiem ziedotājiem, bet īpašs paldies uzņēmumiem un organizācijām, kuri Drosmes kastēm ziedo regulāri, pārvēršot to par tradīciju,” atzīst Linda Lagūna, Bērnu slimnīcas Pacientu pieredzes vadības daļas vadītāja.