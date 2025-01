Jaunās „Xiaomi” lampas: spoža un vienmērīga gaisma, labs krāsas atdeves indekss, pievilcīgs dizains un intriģējošs universālums

Vai jums kādreiz ir radusies vēlme pēc minimālistiska dizaina lampas ar taisnām līnijām nišā, zem plaukta, drēbju skapī, priekšnamā vai pie drēbju pakaramā – bez nekādiem vadiem, kas bojā skatu, bez sarežģītas montāžas? Tad apmēram 16 eiro vērtā 36 cm garā lampa „Xiaomi Magnetic Reading Light Bar” ir tas, kas vajadzīgs. To var piestiprināt jebkurā vietā jebkurā stāvoklī. Lampa sastāv tikai no divām daļām: turētāja un pašas lampas. Pašā lampā ir iebūvēts spēcīgs magnēts, tāpēc lampa droši tiek pievilkta pie turētāja. Pie turētāja piestiprināto lampu var ne tikai grozīt ± 25° leņķī – to var viegli noņemt no turētāja un aiznest, kur vēlaties: apgaismot automašīnu, kādu tumšu stūri mājoklī, piestiprināt pie kāda priekšmeta metāla daļas. Turētāja stiprināšanas virsma ir lipīga, tāpēc tam pat nevajag stiprinājuma detaļas – piespiediet pie virsmas, un tas turas.