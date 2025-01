VID piedzen nodokļu parādu no četriem saistītiem uzņēmumiem

Finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim, uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības - izmitināšanas viesnīcās - bija 736 280 eiro, savukārt kompānijas zaudējumi bija 1,258 miljonu eiro apmērā, liecina "Firmas.lv" informācija. Vienlaikus kompānijas pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, tostarp no skaistumkopšanas pakalpojumiem, veidoja kopumā 2,613 miljonus eiro, bet valsts atbalsts tika saņemts 322 155 eiro apmērā. "Reho" apsaimniekoja divas viesnīcas - "Kolonna Hotel Brigita" un "Kolonna Hotel Rēzekne".