Ekonomisti: Augsta kreditēšanas tirgus segmentācija ir Latvijas banku sektora problēma

Pievienotās procentu likmes kredītiem ar apjomu mazāku par vienu miljonu eiro sarukums daļēji skaidrojams arī ar atšķirīgu kredītu kompozīciju, jo, sākot no 2021.gada ceturtā ceturkšņa, to ir ietekmējusi kredītiestāžu meitassabiedrību, kuru pamatnodarbošanās ir līzinga pakalpojumu sniegšana, integrācija kredītiestāžu kopējā struktūrā, skaidro ekonomisti.

Tādējādi attiecīgi no jauna izsniegto kredītu statistikā, sākot no 2021.gada ceturtā ceturkšņa, kredītiestāžu sektorā kopumā ir samērā nozīmīgs līzinga aizdevumu īpatsvars, un pārsvarā šādu aizdevumu apjoms ir mazāks par vienu miljonu eiro, norāda ekonomisti.

Tomēr, arī izslēdzot no kredītu veidiem līzingu un faktoringu, pievienotās procentu likmes no jauna izsniegtajiem kredītiem zem viena miljona eiro kredītiestāžu sektorā kopumā kopš 2022.gada vidus ir būtiski zemākas nekā iepriekš.

Pievienoto procentu likmju izkliedei saglabājoties ļoti plašai, lielākā daļa no kredītiem uzņēmumiem tiek izsniegta ar pievienoto likmi no viena līdz četriem procentu punktiem, informē ekonomisti. Divu gadu periodā no 2022.gada jūlija līdz 2024.gada jūnijam šie kredīti veidoja 80% no jauno kredītu apjoma un 77% no jauno kredītu skaita.