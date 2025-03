“Xiaomi 15”, “Xiaomi 15 Ultra” – jauni veiktspējas, fotografēšanas, baterijas darbības laika standarti

“Circle to Search” pēc būtības maina veidu, kādā tīmeklī tiek meklēti priekšmeti un informācija, un nodrošina, ka visu nepieciešamo var atrast ātri un precīzi. Piemēram, pamanījāt kādu priekšmetu, kas jums iepatikās, – nofotografējiet to un telefona ekrānā apvelciet ap priekšmetu apli – funkcija uzreiz novirzīs jūs uz tīmekļa vietni, kur var iegādāties šo priekšmetu. “Circle to Search” ne tikai atpazīst priekšmetus, bet arī atrod mūziku.