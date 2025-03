No 1. aprīļa noteiktās egļu audzēs aizliegta koku ciršana

Kopumā ir noteiktas četras aizsardzības zonas - A, B, C un D, kas atbilst rīkojumā noteiktiem kritērijiem. Tostarp A aizsardzības zonā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze, B aizsardzības zonā ietilpst skujkoku mežaudzes (egle vai priede ir valdošā koku suga un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetru) 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas, C aizsardzības zonā ietilpst egļu mežaudzes (egle ir valdošā koku suga, un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetru) 101 līdz 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes, bet D aizsardzības zona atrodas ārpus A, B, C zonas.