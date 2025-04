“Ielec Eiropas vilcienā!”: jauniešus aicina doties divu dienu piedzīvojumā uz Liepāju

Pērn līdzīga koncepta pasākumā “Hop on the train of Europe” jaunieši ar vilcienu devās no Rīgas uz Valgu Igaunijā. “Šo pasākumu var raksturot vienā vārdā – jaudīgs. Dalība “Ielec Eiropas vilcienā!” man ir atvērusi neticami daudz durvju – esmu ieguvusi kontaktus, zināšanas un pieredzi. Ja vēlies būt aktīvs Latvijas vai pat Eiropas mērogā, šī ir īstā vieta, kur sākt,” aicina 18 gadus vecā Evelīna Bileskalne no Rīgas.