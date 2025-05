Pavasaris – īstais brīdis mājokļa uzlabojumiem

Mājokļa remonts ir ne tikai aktuāls, bet arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji izvēlas aizdevumu, liecina Inbank 2024. gadā veiktā iedzīvotāju aptauja. Arī paša uzņēmuma dati apstiprina šo tendenci – 2024. gadā remontam tika izsniegti 20 % no kopējā kredītu apjoma. Tas nozīmē, ka piektdaļa no visiem aizdevumiem tiek novirzīti mājokļa uzlabošanai – sākot no nelieliem remontdarbiem līdz nopietniem energoefektivitātes risinājumiem.