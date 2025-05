Foto Līvbērzes pagastā top Latvijā lielākais vēju parks

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste teica, ka šis ir labs piemērs tam, cik plašu labumu var dot vēja turbīnas - gan vietējai kopienai, gan attīstot tālāk idejas par industriālo parku. Viņš arī uzsvēra sinerģiju, sadarbojoties vairākiem vietējiem uzņēmumiem.

Projektētāja "UPB grupa" valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns stāstīja, ka projekts šobrīd īstenojas atbilstoši grafikam, un to plānots pabeigt 2026.gada jūlijā.

Projekta būvniecības grafiks paredz, ka būvniecība tiek sākta šogad maijā. No jūnija līdz augustam paredzēta dzelzbetona torņu daļu tranportēšana no Ropažu novada "Consolis Latvija" ražotnes un torņu montāža vēja parkā. Septembrī iecerēta pirmā 86 metrus garā turbīnas spārna atvešana no Ventspils. Transportēšana notiks naktīs divu mēnešu laikā.