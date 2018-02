«ABLV Bank» darbinieki jūtas nodoti no valsts puses

Likvidācijai nolemtās «ABLV Bank» darbinieki, neskatoties uz smagajām apsūdzībām, kas gulst uz bankas vadības pleciem, savus darba devējus aizstāv un jūtas nodoti no valsts puses, pirmdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

«Sestdien Ernests [»ABLV Bank» valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis] ar asarām acīs katram no mums personīgi atvainojās par to, ka ir zaudējis šajā cīņā, par to, ka ir pievīlis mūsu cerības. Bet es gribu teikt, ka ne viņam ir jāatvainojas. Mūsu cerības pievīla valdība. Tā kolosālā impotence, kas tika izrādīta šīs visas desmit dienas, faktiski visu izlēma «FinCEN» (ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas) ziņojums un Eiropas Centrālā banka. Nopietni? Mums pašiem nav ko teikt? Tā mēs visi jūtamies - nodoti,» raidījumam saka bankā sešus gadus strādājošā Sanita Salmiņa.

Sajūtas par notiekošo ir nepatīkamas arī bankas Hipotekārās kreditēšanas pārvaldes vadītājam Zigmāram Bērziņam, kurš Latvijas privātpersonas, rezidentus šajā bankā apkalpoju jau 16 gadus. «Ir neizpratne par to, kas noticis, bet vismaz manā pārvaldē darbs turpinās, klienti nāk, mēs viņus apkalpojam, jo klientiem jāveic savi kredītmaksājumi, jāpilda savas saistības joprojām.»

Darbinieki ļoti pārdzīvo notikušo ar banku, stāsta bankas Personāla nodaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa. «Tas bija liels šoks, jo neviens tam nebija gatavs. Protams, visiem ir ļoti smagi, cilvēki staigā saraudātām acīm, vīrieši staigā raudādami, sievietes staigā raudādamas. Cenšamies strādāt un koncentrēt domas uz darbu, lai emocijas ir malā, jo pretējā gadījumā ir grūti. Ja kas, izraudamies un turpinām strādāt,» saka Rūķīte-Kariņa.

Tomēr neesot šaubu, ka no bankas atlaistajiem darbiniekiem nebūs problēmas atrast darbu. «Pirmajās dienās tikko atnāca paziņojums par to, ka ar banku notiek šāds fakts, citas bankas masveidā cilvēkiem atsūta, veselai nodaļai, veselai struktūrvienībai atsūta piedāvājumu pārnākt pie viņiem darbā,» atklāj Personāla nodaļas vadītāja. To apstiprina arī Salmiņa: «Mēs esam jau uz izķeršanu. Neviens nav aizgājis nekur, neviens, visi šeit paliks līdz pēdējam, kamēr mūs neatlaidīs.»

No bankas grupas 971 darbinieka liela daļa te strādāja desmit un vairāk gadus. Viņi līdz šim daudzus gadus bija vislabāk apmaksātie banku nozarē. Šobrīd bankai vairs nekas neatliek kā sākt darbinieku atlaišanu. Nākamnedēļ darbu zaudēs 300 darbinieku. «Lai jūs saprastu problēmu apmērus, mūsu darbiniekiem ģimenēs ir apmēram 700 bērni vecumā līdz 12 gadiem. Mēs darām visu iespējamo, lai dotu viņiem tās garantijas, kuras iespējams,» saka «ABLV Bank» bankas valdes priekšsēdētājs Bernis.

Labklājības ministrs Jānis Reirs («Vienotība») norādījis, ka valsts sociālās apdrošināšanas budžets ir pilnībā gatavs, lai sniegtu finansiālu atbalstu «ABLV Bank» darbiniekiem, kuri zaudēs savu darbu. Ministrs norāda, ka tas ir tiešs sociālā budžeta mērķis - aizsargāt darbiniekus šāda veida krīzē, tāpēc neesot jārunā par kādiem papildu izdevumiem, kas varētu rasties.

Kā ziņots, pēc 25 gadu darbības «ABLV Bank» tiks likvidēta. Ja pašlikvidācijas plānam piekritīs Finanšu un kapitāla tirgus komisija, procesu veiks bankas piesaistīti un akcionāru uzraudzīt trīs likvidatori. «ABLV Bank» vaino smagos noziegumos - «FinCEN» februāra vidū paziņoja, ka tā plāno noteikt sankcijas bankai par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Bankas vadība šos pārmetumus joprojām noraida, un vēlas, lai tie tiktu atspēkoti.