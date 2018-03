Lidlaukam «Spilve» gandrīz gadu nav izdevies atjaunot sertifikātu

Lidlauka apsaimniekotājs, kurš nomas tiesības ieguva izsoles rezultātā, kopš 2016.gada jūnija ir SIA «Aerobig Plus». Līgums ar uzņēmumu noslēgts uz 12 gadiem. Līdz nomas tiesību izsolei, aviācijas funkciju īpašumā nodrošināja nodibinājums «Lidlauks Spilve», kurš jaunajam nomniekam izteica vēlmi sadarboties aviācijas funkcijas nodrošināšanā un uzņēmās lidlauka sertifikāciju.

Viens no nodibinājuma valdes locekļiem Jānis Maslovskis aģentūrai LETA pastāstīja, ka lidlauks sertifikāta derīguma termiņš beidzās pirms teju 12 mēnešiem un pagaidām to neesot izdevies atjaunot sarežģīto birokrātisko procesu dēļ. «Viena no lietām, kas kavē sertificēšanās procesu, ir tā, ka lidlauks atrodas uz trim dažādiem zemes gabaliem. Ja teiksim, ar «Rīgas namiem» piederošo zemi viss ir sakārtots, tad skrejceļš atrodas jau uz cita zemesgabala un sertificējošo iestāžu prasības šo gadu laikā ir augušas - viņiem ir vajadzīgi daudz nopietnāki un stingrāki argumenti sertifikātu izsniegšanai nekā agrāk,» sacīja Maslovskis, norādot, ka nodibinājums izstrādājis vairākus variantus, kā prasības izpildīt, un patlaban gaida atbildīgo iestāžu vērtējumu. Viņš gan neņēmās nosaukt konkrētus termiņus, kad sertifikāts varētu tikt iegūts.

Kā skaidroja Arāja, «Rīgas nami» ir informēti par šo situāciju un vairākkārt vērsuši nomnieka un nodibinājuma uzmanību uz nepieciešamību pēc iespējas ātrāk atrisināt lidlauka sertifikācijas jautājumu. «Mēs esam informēti, ka patlaban tiek veiktas nepieciešamās darbības sertifikācijas saņemšanai. Ceram, ka uz to brīdi, kad sāksies aktīvāks lidojumu laiks, dokumenti būs sakārtoti,» teica Arāja, vēlreiz norādot, ka sertifikāciju kārto nevis nomnieks, bet gan nodibinājums.

Viņa arī skaidroja, ka «Aerobig Plus» pienākums ir apsaimniekot lidlauku tā, lai nomas perioda beigās tas nebūtu sliktākā stāvoklī kā saņemšanas brīdī. Tam arī jānodrošina aviācijas funkciju veikšana. «»Rīgas nami» regulāri apseko teritoriju, kā rezultātā esam konstatējuši, ka patlaban nomnieks pilda visas saskaņā ar līgumu uzticētās saistības un pienākumus,» skaidroja «Rīgas namu» pārstāve, norādot, ka visi attīstības projekti esot nomnieka pārziņā.

Maslovskis savukārt sacīja, ka sertifikāta neesamība bremzē jebkādu lidlauka attīstību, bet «Aerobig Plus» pārstāvis Sergejs Lavrovs no komentāriem atteicās.

Tikmēr Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs aģentūrai LETA norādīja, ka CAA pienākums, vērtējot sertificēšanas iesniegumu, ir pārbaudīt tā atbilstību esošajam regulējumam, kas paredz, ka lidlauku pārvaldošajām operatoram ir jāspēj nodrošināt un veikt kontroli visā lidlauka teritorijā.

«Ja lidlauka operators nespēj veikt kontroli visā lidlaukā, tad CAA nav nekāds pienākums izsniegt sertifikātu,» atzīmēja Gorodcovs, piebilstot, ka CAA raugās, lai lidlauka teritorijā ir viens pārvaldītājs, kurš to pārvalda un uzrauga.

Taču Gorodcovs atzīmēja, ka lidlauka izmantošanai privātiem lidojumiem sertifikāts nav nepieciešams. Tas ir vajadzīgs, ja lidlauka pārvaldītājs vēlas nodrošināt komercpārvadājumus.

Lūgts komentēt, vai CAA rīcībā ir informācija, ka lidlaukā «Spilve» varētu tikt veikti komercpārvadājumi, kas nesertificētā lidlaukā ir aizliegti, Gorodcovs teica, ka, neskatoties uz to, ka CAA nav pienākuma uzraudzīt nesertificēto lidlauku «Spilve», aģentūra tomēr seko līdzi tam, kas notiek šajā lidlaukā. Saņemot informāciju par iespējamiem nelegāliem komercpārvadājumiem, CAA par to informē Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, kura informāciju pārbauda.

Vienlaikus Gorodcovs apgalvoja, ka lidlaukā esošie darbinieki strādājot ļoti rūpīgi, reģistrējot visus lidlaukā notikušos lidojumus. «Tas, ka lidlaukam «Spilve» nav sertifikāta, vēl nenozīmē, ka tur valda anarhija,» uzsvēra Gorodcovs.

«Firmas.lv» pieejamie dati liecina, ka nodibinājuma «Lidlauks Spilve» valdes locekļi ir Jānis Maslovskis, Rīgas domes deputāts Vadims Baraņņiks (S) un Rīgas domes Finanšu departamenta darbinieks Andris Konošonoks. «Lidlauks Spilve» dibināts 2014.gadā. 2016.gadā tā apgrozījums bija 49 343 eiro, bet zaudējumi - 13 178 eiro.

Savukārt uzņēmuma «Aerobig Plus» īpašnieki ir Kiprā reģistrētais uzņēmums «Corbross holdings» un Ilona Kušiņiceva. Uzņēmuma valdē strādā Sergejs Lavrovs un uzņēmējs Georgijs Kipiani. 2016.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 67 547 eiro, bet zaudējumi - 27 650 eiro.