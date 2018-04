Ievestā benzīna apmērs divos mēnešos sarucis par 1,8%

Kopumā 2018.gada pirmajos divos mēnešos Latvijā ievesti 40,279 miljoni litru motorbenzīna un 178 650 tonnu dīzeļdegvielas.

Benzīns šogad pirmajos divos mēnešos Latvijā importēts 16,045 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,4% mazāk nekā 2017.gada pirmajos divos mēnešos, savukārt dīzeļdegviela importēta 90,265 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,6% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu Latvijā ieveda no Lietuvas.

No Lietuvas šogad pirmajos divos mēnešos Latvijā ieveda 24,314 miljonus litru benzīna, kas ir 60,4% (2017.gada attiecīgajā periodā - 59,2%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 14,799 miljonus litru jeb 36,7%. Salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir audzis par 0,1%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir sarucis par 6,8%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas gada pirmajos divos mēnešos ievesta 84 679 tonnu apmērā, kas veidoja 47,4% (gadu iepriekš - 54,3%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 15,8% mazāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. No Somijas minētajā laika periodā ievesti 33,9% dīzeļdegvielas 60 493 tonnu apmērā, kas ir par 12,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet no Baltkrievijas importēti 14% jeb 24 935 tonnas, kas ir pieaugums 17,5 reizes.

Šogad pirmajos divos mēnešos Latvijā importētas arī 77 tonnas mazuta, kas ir 3,9 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Mazuts Latvijā ievests 39 000 eiro apmērā no Igaunijas.

2017.gada pirmajos divos mēnešos Latvijā ieveda 41,007 miljonus litru motorbenzīna, 185 260 tonnu dīzeļdegvielas un 20 tonnu mazuta.