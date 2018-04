«Danske Bank» klientu apkalpošanu Baltijas valstīs pārtrauks pakāpeniski

«Iziešana no vietējo uzņēmumu, kā arī privātpersonu apkalpošanas tiks īstenota pakāpeniska apmēru samazināšanas ceļā. Tas nozīmē, ka banka pārtrauks kontu atvēršanu jauniem vietējiem klientiem,» teica Strade, atzīmējot, ka tādējādi tūlītēju izmaiņu esošajiem vietējiem klientiem nebūs.

Bankā norādīja, ka visi noslēgtie kredītu un depozītu, kā arī citi pakalpojumu līgumi paliks spēkā atbilstoši to nosacījumiem. Arī esošie ikdienas pakalpojumi tiks nodrošināti līdz turpmākam paziņojumam. Taču vienlaikus banka nepaplašinās sadarbību ar klientiem, neizsniegs jaunus kredītus un neslēgs jaunus pakalpojumu līgumus.

«Vietējiem klientiem šobrīd nekas nav jādara, jo mēs turpināsim viņus apkalpot kā ierasts. Par jebkādām izmaiņām «Danske Bank» informēs vietējos klientus ļoti laicīgi,» uzsvēra bankā.

Strade atzina, ka šobrīd ir grūti prognozēt, cik ilgs būs šis process, bet tas var prasīt arī vairākus gadus. «Šobrīd to ir grūti prognozēt. Šodien mēs paziņojām par izmaiņām gan iekšēji, gan arī ārpus organizācijas, kurā tika sniegta informācija arī par to, ka turpmākajos mēnešos tiks izstrādāts detalizēts plāns iziešanai no minētajiem klientu segmentiem, ietverot ietekmi uz organizāciju un darbiniekiem. (..) Cita starpā, tas ir atkarīgs no tā, cik ātri klienti mainīs banku, vai mēs varēsim pārdot klientu portfeļus, utt. Tas var ilgt vairākus gadus. Lai vai kā, tiklīdz plāns būs izstrādāts, klientiem informāciju par izmaiņām sniegsim ļoti laicīgi,» viņa sacīja.

Tāpat viņa norādīja, ka iziešana no minētajiem klientu segmentiem sākas visās trijās Baltijas valstīs vienlaicīgi, bet ir ļoti sarežģīti prognozēt, cik ilgs laiks katrā no valstīm tam būs nepieciešams.

Pēc bankas pārstāvju skaidrotā, turpmāk «Danske Bank» Baltijas valstīs koncentrēsies tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitasuzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs.

«Pēdējo gadu laikā esam optimizējuši savu darbību Baltijā un pastiprināti koncentrējāmies uz biznesa klientiem. Taču esam nonākuši pie secinājuma, ka jāiet tālāk, un atbilstoši grupas stratēģijai turpmāk Baltijā koncentrēsimies uz atbalstu mūsu Ziemeļvalstu klientiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs. Šis ir klientu segments, kurā varam sniegt lielāko pievienoto vērtību,» sacīja Strade.

«Lēmums ir stratēģisks, un tas ir balstīts mūsu ambīcijā koncentrēties uz Ziemeļvalstu reģiona klientiem. Tāpēc mēs turpinām atbilstoši pielāgot arī savu darbību Baltijas valstīs. Šādi mēs saviem Ziemeļvalstu klientiem varam sniegt vislielāko pievienoto vērtību, piedāvājot savu ekspertīzi, globālos pakalpojumus un risinājumus,» sacīja bankas grupas vecākais vadošais viceprezidents, starptautisko biznesa klientu apkalpošanas vadītājs Frederiks Bjorns (Frederik Bjørn).

Viņš arī atzīmēja, ka banka harmonizēs piedāvājumu un servisa modeli pāri robežām, lai Baltijas valstīs tas būtu tāds pats, kā piemēram, Vācijā vai Polijā. «Lēmums, protams, ietekmēs mūsu biznesa apmērus Baltijas valstīs, taču pāreja visās trijās valstīs būs pakāpeniska un kādu laiku mēs turpināsim apkalpot mūsu vietējos klientus, kā arī pilnīgi noteikti pildīsim visas mūsu esošās līgumu saistības,» teica Bjorns.

Tāpat bankā piebilda, ka no šī brīža «Danske Bank» Baltijas valstīs vairs nepaziņos individuālos finanšu rezultātus - Baltijas filiāļu finanšu sniegums tiks atspoguļots konsolidētā veidā grupas finanšu pārskatos.

«Danske Bank» filiāle Latvijā ir Dānijā reģistrētās «Danske Bank» filiāle. Bankas Latvijas filiāle 2007.gada februārī iekļāvās «Danske Bank Group» sastāvā. Pēc aktīvu apmēra «Danske Bank» filiāle Latvijā 2017.gada beigās bija devītā lielākā banka Latvijā.

Jau ziņots, ka Igaunijas Finanšu inspekcija februārī pavēstīja, ka tur aizdomās «Danske Bank» Igaunijas filiāli par maldināšanu.

Inspekcija norādījusi, ka 2014.gadā veikusi «Danske Bank» Igaunijas filiālē pārbaudes, kurās konstatēti plaši, ilgstoši un sistemātiski naudas atmazgāšanas novēršanas normatīvu pārkāpumi. Tā arī atklājusi, ka «Danske Bank» filiāle nav pienācīgi analizējusi savu klientu - uzņēmumu «Lantana Trade LLP».

«Danske Bank» Igaunijas filiāle minēto pārbaužu laikā nav sniegusi pietiekamus pierādījumus, ka bankā veikta iekšējā analīze, kurā būtu atklājušās aizdomas par «Lantana Trade LLP» patiesā labuma guvēju. Bezdarbība attiecībā uz minēto kompāniju ir viena no pretenzijām, ko Finanšu inspekcija izvirzījusi bankai.

Dānijas laikraksts «Berlingske» un britu avīze «Guardian» vēstīja, ka «Lantana Trade LLP» 2013.gadā nepatiesi ziņojis Lielbritānijas Uzņēmumu reģistram, ka tam ir zems apgrozījums un tas neveic aktīvu darbību. Taču patiesībā caur kompānijas kontiem ik dienu plūdis liels naudas apjoms. Šā uzņēmuma konts bankā «Danske Bank» atvērts 2012.gada nogalē un darbojies 11 mēnešus.

Lai gan «Danske Bank» jau 2013.gadā bijusi informēta par iespējamu noteikumu pārkāpšanu un naudas atmazgāšanu, sīka izmeklēšana par Igaunijas filiāles darbību tika sākta tikai 2017.gadā.

«Lantana Trade LLP» patiesā labuma guvēju identitāte tika slēpta aiz Māršala salu un Seišelu salu ārzonas firmām.

Saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē 5.aprīlī no bankas valdes locekļa amata atkāpās Larss Merks, kurš Dānijas bankā «Danske Bank» kopš 2012.gada bijis atbildīgs par uzņēmumu apkalpošanu, starptautisko filiāļu darbību un bankas operācijām Baltijas valstīs.