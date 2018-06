Nīderlandes karaļa vizītes laikā parakstīts sadarbības līgums starp Rīgas un Roterdamas ostu pārvaldēm

Roterdamas ostas korporatīvās stratēģijas direktors Viktors Šonmakers (Victor Schoenmakers) savukārt uzsver: «Esam izstrādājuši un varam piedāvāt Rīgas ostai jaunus inovatīvus risinājumus ostu IT jomā. Protams, ka Rīgas ostā nevarēs piemērot visu Roterdamas ostas elektronisko sistēmu, taču piedāvāsim adaptēt savus risinājumus Rīgas ostas vajadzībām. Esam gatavi sadarboties arī citās jomās, taču jaunu inovatīvu IT risinājumu izmantošana ostās ir ostu attīstības nākotne un būtisks priekšnoteikums to konkurētspējas saglabāšanai.»