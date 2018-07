Ēnu ekonomiku Latvijā veicina pārāk augstie nodokļi

«Arvien biežāk priekšvēlēšanu laikā dzirdam, ka nebanku kreditēšana ir viens no ēnu ekonomikas veicinātājiem Latvijā. Dati rāda pretējo. Saskaņā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas un profesora Arņa Saukas pētījumu ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā mērāms ap 22% no iekšzemes kopprodukta. Naudas izteiksmē tie būtu aptuveni pieci miljardi eiro. Salīdzinājumam distances patēriņa aizdevumu jeb «ātro kredītu» portfelis uz 2017. gada beigām bija aptuveni 120 miljoni eiro, kas ir 2,4% no kopējās aplēses par ēnu ekonomikas apjomu valstī. Tas nozīmē - pat tad, ja šī nozare neeksistētu, tas ēnu ekonomikas īpatsvaru tautsaimniecībā neietekmētu,» norādīja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.