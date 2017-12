Tīmekļa neitralitāte: ASV brīvais internets dažu kompāniju rokās

Tīmekļa neitralitāte - tas ir princips, ka interneta pakalpojumu sniedzēji pret visu datu plūsmu izturas vienlīdzīgi, kā tas lielākoties bijis visu interneta pastāvēšanas laiku, raksta ziņu aģentūra AP. Atceļot šos noteikumus, tiek pavērts ceļš iespējamajām manipulācijām un mēģinājumiem ietekmēt interneta lietošanas paradumus, piemēram, bloķējot vai palēninot konkurentu aplikāciju ielādi.

Tīmekļa neitralitātes noteikumi bija vērsti, lai regulētu tādus interneta pakalpojumu sniedzējus kā «Verizon», «AT&T», «Comcast» un «Charter» un neļautu tiem pret atsevišķām mājaslapām un aplikācijām izturēties labvēlīgāk kā pret citām. Ja šādu noteikumu nav, pakalpojuma sniedzēji var paātrināt vai palēnināt konkrētu vietņu ielādes ātrumu, kā arī bloķēt nevēlamās vietnes un aplikācijas un ieviest maksu par piekļuvi saturam.

Tīmekļa neitralitātes noteikumu aizstāvji arī brīdina, ka interneta pakalpojumu sniedzēji varēs diktēt noteikumus un pieprasīt maksu par «labāku» servisu, kā rezultātā ieguvējas būs tās mājaslapas un aplikācijas, kas varēs atļauties maksāt.

Esošie noteikumi paredzēja, ka, piemēram, «Comcast» nevarēja pieprasīt papildu maksājumus no video straumēšanas vietnes «Netflix», lai tās klienti varētu ātrāk straumēt filmas un televīzijas šovus. Taču tagad šāda situācija varētu izveidoties. Noteikumu atcelšana paver ceļu arī citām manipulācijām, piemēram, šajā piemērā tas nozīmētu bloķēt vai palēnināt datu plūsmu «Netflix» konkurentiem «Hulu» un «Amazon Video».

Pēdējos desmit gados interneta vide ir strauji attīstījusies un komercializējusies. Daudzi cilvēki tieši digitālajā vidē patērē izklaidējošu saturu (filmas, seriālus, mūziku) un medijus. Tikai retais uzņēmums mūsdienās var iztikt bez sevis prezentēšanas internetā. Tāpēc ir bīstami nodot interneta pakalpojumu sniedzēju rokās varu izlemt - kam interneta lietotāji varēs piekļūt un kam ne.

Tīmekļa neitralitātes noteikumi bija spēkā no 2015.gada. Pret tiem iebilda interneta pakalpojumu kompānijas, sakot, ka noteikumi kavējot investīciju piesaisti un esot grūti orientēties, kas ir pieļaujams un kas ne. Par tīmekļa neitralitāti aktīvi iestājās vairākas IT kompānijas, tai skaitā «Google». Lai arī «Netflix» 2015.gadā atbalstīja tīmekļa neitralitāti, šā gada janvārī kompānija sacīja, ka maigāks regulējums tai par ļaunu nenākšot, jo pakalpojums lietotāju vidū esot kļuvis pietiekami populārs, lai interneta pakalpojumu sniedzēji vairs nemēģinātu to ietekmēt.

Tīmekļa neitralitātes aizstāvji brīdina, ka noteikumu atcelšanas rezultātā valdībai būšot grūtāk cīnīties pret interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas pretēji patērētāju interesēm, kā arī tas varētu kaitēt inovācijām.