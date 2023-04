Jaunais tētis: Kā palīdzēt sievai un nekavēt darbu?

Es kļuvu par tēti pirmo reizi, tāpēc īsti nezināju, ko no šīs lomas gaidīt, un manas zināšanas aprobežojās ar to, ko biju dzirdējis no draugiem un kolēģiem. Es nebiju gatavs tam, ka būsim TIK aizņemti. Bija ļoti grūti, bet tas bija burvīgi. Divu nedēļu laikā varēju sajust reālu saikni ar savu dēlu. Es jau ar prātu iesaistījos rūpēs par viņu.