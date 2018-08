10 minūtes tīra miera. Kafijas burvji no Rankas

“Mans ceļojums kafijas pasaulē sākās pirms astoņiem gadiem,” iesāk Kalvis. Tas sākās toreiz, kad viņi abi ar Baibu – pēc augstskolas beigšanas devās uz Liebritāniju. Kādu dienu Kalvis pamanīja, ka vietējās kafejnīcas logā ir izlikts darba sludinājums, un pieteicās. Kalvis kļuva par kafijas bārmeni jeb baristu. “Es sāku mācīties gatavot kafiju un jo vairāk apguvu, jo skaidrāk sapratu, ka par kafiju zinu pārāk maz – zināšanu, ko apgūt ir bezgala daudz.” Drīz vien Kalvis kļuva par galveno baristu, sāka apmācīt kolēģus un bija atbildīgs par to, lai kafija vienmēr būtu fantastiska. Sekoja vēl viens lēciens karjerā – Kalvis kļuva par kafejnīcas vadītāju, kas ļāva attīstīt dažādas iemaņas, iemācīja ātri pieņemt lēmumus un norūdīja. Mīnus: Kalvis attālinājās no tā, kas viņu iedvesmoja visvairāk – pašas kafijas. “Zvaigznes izkārtojās tā, ka mani uzaicināja kāda skotu kafijas grauzdētava – viņiem trūka cilvēka, kas ar aizrautību stāsta par kafiju. Tā es kļuvu par baristu treneri: braukāju pa Lielbritāniju un strādāju ar nozarē strādājošajiem, dažādu tautību cilvēkiem vecumā no 14 līdz 70 gadiem.” Kalvis tuvāk iepazina specializēto kafiju, kas tajā laikā Londonā ļoti strauji attīstījās.