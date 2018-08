Tehnoloģiju kopienas – mūsdienu zināšanu apmaiņas platforma

Ja pirms 10 gadiem galvenais šāda veida informācijas apmaiņas mehānisms bija klasiskās mācības, tad līdz ar tematiskajām konferencēm jau ir parādījušās tehnoloģiju kopienas, kas nodrošina IT speciālistu zināšanu uzturēšanu atbilstošā līmenī. Šādas kopienas pēc būtības ir neformāla tikšanās, kur pulcējas cilvēki ar kopīgām interesēm un vērtībām. Tas ir lielisks instruments, kā vienuviet pulcēt nozares ekspertus no dažādiem sektoriem (valsts, privātais, izglītības), radot pilnvērtīgu “prāta vērtu” un jaunu ideju ģenerēšanu, turklāt “meetup” nojauc korporatīvās robežas, jo visi dalībnieki strādā vienoti - ar virzību uz kopīgi definētu mērķi. Svarīgi, ka iesaistās speciālisti ar plašu kompetenču loku (datu entuziasti, IT profesionāļi), piesaistot plašu interesentu auditoriju, jo katrs var atrast sev interesējošu tēmu vai tās šķautni.

Jau no pirmās dienas, kad sāku strādāt IT nozarē, ticēju, ka tehnoloģijas mainīs ierasto ikdienas ritmu teju visās dzīves jomās – ikdiena, karjera, izglītība. Datu analīze un datos balstītu lēmumu pieņemšana būtiski ietekmēs katra cilvēka, uzņēmumu vai valsts iestāžu izaugsmi, tāpēc vēl svarīgāk ir iespējami ātrāk par to informēt Latvijas iedzīvotājus. Tikpat būtiski ir analizēt katra pieredzi, nekautrēties no kļūdām un mācīties vienam no otra. Esmu pārliecināts, ka arī turpmāko ekonomisko izrāvienu, kur liela loma ir IT nozarei un tehnoloģijām kopumā, iespējams nodrošināt tikai kopīgiem spēkiem.