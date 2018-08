"Ober-Haus": Jauno projektu darījumu skaits samazinājies par 20%

Jauno projektu segments pircēju vidū paliek arvien iecienītāks un kopējais darījumu īpatsvars lēnām turpina pieaugt, neskatoties uz to, ka liela daļa jauno projektu šobrīd atrodas būvniecības stadijā, norādīts pārskatā.

Šā gada otrā ceturkšņa pirmajos divos mēnešos vidēji 22% no veiktajiem dzīvokļu darījumiem bija par dzīvokļiem jaunajos projektos, turpretim jūnijā jauno projektu darījumu skaits samazinājās par 38% un veidoja tikai 16% no kopējā dzīvokļu darījumu skaita. Pircēji bieži vien izvēlas dzīvokli jaunajā projektā vēl pirms tas tiek nodots ekspluatācijā un veic dzīvokļa rezervāciju, līdz ar to, šādi darījumi neparādās oficiālajā statistikā brīdī, kad klients veic pirmo maksājumu, skaidro "Ober-Haus".