Tā kā alerģiju izplatība pasaulē skar aizvien vairāk cilvēku, ļoti aktuāls ir jautājums par to, kā no tām izvairīties, kā tās novērst un no kā tās sākas. Ir daudz dažādu ieteikumu, no kā izvairīties grūtniecības laikā, lai nedzimtu alerģiski bērni, bet joprojām nav brīnumlīdzekļu, kā to panākt. Bērnu alergoloģe Mārīte Poga, iesaka, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai veiksmīgāk izvairītos no saslimšanas ar alerģijām.