Imantu varētu dēvēt par vienu no Rīgas jaunākajiem rajoniem – kaut arī rajona aizsākumi ir meklējami jau 15. gadsimtā, tomēr dzīvojamo ēku apbūve ir sākusies tikai pagājušā gadsimta beigās un vēl nav apstājusies. Šobrīd Imanta, par spīti dažādiem notikumiem un tenkām, kas to skārušas, turpina strauji attīstīties, kas savukārt piesaista arvien lielāku iedzīvotāju interesi.

Kaut arī Imanta daudzu rīdzinieku acīs ir rajons, kur atrodas padomju laiku sērijveida dzīvokļu ēkas, tomēr šeit ir pāris vēsturiski nozīmīgas celtnes, kas pārtapušas par sabiedriskajām ēkām. Pirmās ziņas par Imantu un tās apkārtni ir meklējamas jau 15. - 17. gadsimtā. Tolaik turīgie muižkungi īrēja Rīgas centra apkārtnē, tostarp Imantā, esošās teritorijas un tās apbūvēja ar nelielām muižiņām. Sākotnēji šīs muižas kalpoja kā zemnieku saimniecības, ar kuru saražotajiem produktiem apgādāja Rīgu un citas tuvumā esošās lielās pilsētas. Tomēr jau pēc kāda laika apkaimes muižas pārtapa par bagātnieku izklaides un atpūtas vietām. Lielāka piekrišana Imantai un citām Pārdaugavas apkaimēm radās 18. gadsimtā, kad pār Daugavu izbūvēja Peldošo tiltu. Tas ļāva muižniekiem vieglāk pārvietoties un noorganizēt preču pārvadāšanu no Pārdaugavas apkaimes līdz Rīgas centram. Tomēr jau 19. gadsimta beigās muižas zaudēja aktualitāti un to zemes muižnieki izpārdeva.

Mūsdienās pazīstamā Imanta ir izveidojusies no četru muižu teritorijām – Zolitūdes muižas, Anniņmuižas, Lielās Dammes muižas un Mazās Dammes muižas, taču šobrīd pieņemtās apkaimes teritorijā atradušās arī Zeibarta muiža un Šulcmuiža. Vienīgā, kas saglabājusies līdz mūsdienām, ir Anniņmuižas kunga māja – tagad tur atrodas Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pārējās muižu ēkas nav saglabājušās, taču to nosaukumi iemūžināti Imantas ielu nosaukumos.

No vēsturiski nozīmīgiem notikumiem jāpiemin Latvijas bruņoto spēku kaujas ar bermontiešiem, kas Imantā norisinājās no 1919. gada 4. līdz 6. novembrim. Neilgi pēc brīvības cīņu beigām Imantā sākās aktīvs būvniecības periods. Šeit ierīkoja meliorācijas sistēmu, izbūvēja ceļus un nosusināja purvu. Līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem šeit atradās mazdārziņi un ģimenes mājas, bet vēlāk sākās masveida daudzdzīvokļu ēku celtniecība.

Imanta pēc iedzīvotāju skaita ir lielākā Pārdaugavas apkaime – te mitinās 47 310 iedzīvotāji. Vadoties pēc 2018. gada SKDS pētījumu centra veiktā Rīgas iedzīvotāju aptaujas pētījuma datiem, Imanta ir trešā rīdziniekiem pievilcīgākā apkaime, kuru apsteidz vien Mežaparks un Centra apkaime. Un ne velti – šeit atrodas samērā liela zaļā zona un meži, piemēram, Anniņmuižas parks, tāpat ērta sabiedriskā transporta satiksme – tramvajs, vilciens un autobusi, skolas, tirdzniecības centri, Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte un citas nozīmīgas iestādes. Tāpat no rajona ir ērti nokļūt līdz Rīgas centram vai tuvākajām apkaimēm, piemēram, Āgenskalnam, Zolitūdei vai Iļģuciemam. No vēsturiski nozīmīgiem objektiem Imantā atrodas “Sudrabkalniņš” - piemineklis latviešu kareivjiem, kuri 1919. gada novembrī cīnījās pret bermontiešu karaspēku un atbrīvoja Bolderāju un Anniņmuižu. Pieminekļa autori ir tēlnieks un Brāļu kapu memoriālā ansambļa un Brīvības pieminekļa autors Kārlis Zāle un arhitekts Ernests Štālbergs. Ik gadu pie pieminekļa norisinās 11. novembra atceres pasākumi.

Lai gan varētu šķist, ka Imantu teju vai pārņēmusi daudzdzīvokļu ēku apbūve, tās aizņem tikai 17% jeb 153 ha no visas apkaimes teritorijas, kas atrodas starp Kurzemes prospektu un Anniņmuižas bulvāri. 14% no Imantas teritorijas aizņem savrupmāju apbūve, kas jau vēsturiski izveidojusies rajona austrumdaļā ap Bebru ielu, ziemeļaustrumu pusē pie Bolderājas dzelzceļa līnijas un apkaimes rietumu daļā starp Kurzemes prospektu un Jūrmalas gatvi. Lielāko platību, 21% jeb 187 ha, aizņem jauktas apbūves teritorijas, bet 16% no Imantas platības aizņem ceļu trases. Zaļo zonu jeb dabas un apstādījumu teritorijas Imantā aizņem 14,2% jeb 127,8 ha.