Autoplacis.lv - Latvijas mēroga auto tirdzniecības platforma, kas pievērsusi auto tirgotāju un sabiedrības uzmanību

Mēs, kā IT kompānija, kas jau vairākus gadus sadarbojas ar auto tirdzniecības nozares speciālistiem IT projektu izstrādē, novērojām, ka joprojām nebija portāla, kurā redzams viss auto plaču un dīleru piedāvājums interneta vidē vienuviet. Protams, tādam mērķim - pārdot automašīnas - risinājums, kas vismaz pagaidām vēl strādā, ir sludinājumu portāli. Bet ir āķis... Ar auto tirgotāju un dīleru palīdzību esam noskaidrojuši faktoru, kas ir satraucošs gan privātpersonām, kas vēlas pārdot savu automašīnu, gan auto tirgotājiem - lai pārdotu auto, ir nesamērīgi daudz jāmaksā... Pastāv risks, ka kāda automašīna savu pircēju atradīs tikai pēc vairākām nedēļām, ja ne mēnešiem, kas nevajadzīgi patērē līdzekļus un dārgo laiku, lai to ievietotu atkal un atkal sludinājumu portālos. Tas ir primārais un viens no daudzajiem faktoriem, kāpēc projekts pirmajos divos darbības mēnešos ir pievērsis auto tirgotāju uzmanību, piesaistot vairāk nekā 70 dažādus auto tirgotājus un dīlerus no visas Latvijas, jo esam izveidojuši risinājumu - automašīnu no portāla var izņemt tad, kad auto tirgotājs ar viena klikšķa palīdzību atzīmē to kā pārdotu, un, kamēr vien attiecīgais transportlīdzeklis ir pārdošanā, tikmēr sludinājums paliek aktīvs! Mēs ticam, un tā arī ir, ka katrai automašīnai ir savs pircējs - pēc nedēļas, 2 mēnešiem, pusgada... Kāpēc par to pārmaksāt, ievietojot vienu un to pašu sludinājumu atkal un atkal... Un atkal?