Automašīnas iegāde: Viss, kas par to būtu jāzina

Pirms cilvēki pērk automašīnu, katram no viņiem ir vismaz viena ideja, vīzija un sapnis par to, kā transportlīdzeklis varētu izskatīties. Kāds dod priekšroku lieliem un smagnējiem džipiem, citi izvēlas vienkāršību un komfortu, ko sniedz ģimenes auto, bet vēl kāds sapņo par mazu un stilīgu “smārtiņu”. Lai arī savās vēlmēs ir jāieklausās, primāri būtu jāņem vērā daži svarīgāki aspekti.

Pirmais kritērijs jebkura auto izvēlē noteikti ir drošība. Transportlīdzekļa vadīšana saistās ar virkni nopietniem riskiem, kas attiecas ne tikai uz autovadītāju un pasažieriem, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem. Kā zināms, dažādi laika apstākļi atšķirīgi ietekmē spēju kontrolēt auto, tādēļ svarīgi izvēlēties modeli, kas atbilst augstākajiem drošības standartiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kuras mašīnas atzītas par drošākajām, ir vērts ielūkoties ASV Lielceļu drošības apdrošināšanas institūta (IIHS) sniegtajā informācijā, jo viņi katru gadu veic testus, lai noskaidrotu drošākos auto.

Liela daļa pircēju izvēlas apjomīgākus automašīnu modeļus, jo uzskata, ka tie nodrošina augstāku stabilitāti, to ietilpība ļauj paņemt līdzi visu nepieciešamo, kā arī rūpējas par visu pasažieru komfortu. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst arī par to, ka lielāka automašīna arī apgrūtina pārvietošanos, tai skaitā, “parkošanos”. Ja ikdienā Jums lielākoties ir jābrauc pa pilsētu, šis aspekts noteikti ir jāņem vērā. Un, protams, jārēķinās ar lielākiem kopējiem transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumiem, kas saistīti ar degvielas uzpildi, riepām, nodokļiem un, iespējams, arī remontu.

Autovadītāja apliecības iegūšana ir tikai pirmais solis ceļā uz kļūšanu par pilnvērtīgu satiksmes dalībnieku. Kā norāda eksperti, ikvienam šoferim ir jāapzinās trīs kritiskākie posmi, kuros ir lielākais risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumā vai to izraisīt. Pirmais posms ir trešā diena pēc tam, kad Jūs esam ieguvuši tiesības, jo šajā laikā iemaņas nav attīstītas līdz nepieciešamajam līmenim, bet modrības pakāpe ir sarukusi. Otrais posms ir trešais mēnesis, kad šoferim šķiet – viņš visu prot, un pēdējais posms ir trešais gads, kad Jūs varat iekļūt avārijā, ko izraisījis kāds no iepriekš minētajiem tipāžiem. Protams, uzmanīgiem uz ceļa ir jābūt visu laiku, un svarīgi izvēlēties auto, kas Jums palīdz rūpēties par savu un citu drošību, esot uz ceļa. Ne velti jaunākie mašīnu modeļi ir aprīkoti ar papildu sensoriem un citām sastāvdaļām, kas ļauj izvairīties no sadursmēm un citiem negadījumiem.