Krievu salas termināļa otrā posma būvdarbi ieiet finiša taisnē

“Šodien pārliecinājāmies, ka nepastāv tehnoloģiski šķēršļi beramkravu operāciju pārcelšanai no Daugavas labā krasta – Andrejsalas un Eksportostas teritorijām – uz Krievu salu – vienu no modernākajiem multifunkcionālajiem termināļiem Baltijas jūras reģionā. Aktīvi norit beramkravu pārkraušanas tehnoloģiju pārneses process uz jauno termināli, un tas liecina – pārcelšanās ir pilnvērtīgi uzsākusies. Tāpat jau tuvākajā laikā uzsāksies arī Andrejsalas un Eksportostas atbrīvošana no akmeņogļu kravām, un jau tuvāko pāris mēnešu laikā ogles šajā teritorijā būs vēsture. Esam gandarīti, ka visas projektā iesaistītās puses – gan osta, gan stividori, gan būvnieki ir spējuši ievērot savas apņemšanās un termiņus, kas, protams, prasījis ne mazums pūļu visiem, bet rezultāts ir tā vērts. Krievu salas terminālis ir gatavs pilnvērtīgi uzsākt darbu, un jau drīzumā gaidām šeit pirmās akmeņogļu kravas,” atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.