Azerbaidžānas dzelzceļa uzņēmums iepazīstas ar koncerna “Latvijas dzelzceļš” pieredzi biznesa pārmaiņu un attīstības projektu īstenošanā

Azerbaidžānas kolēģi tika iepazīstināti ar vērienīgākajiem projektiem, tostarp dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kas patlaban ir viens no svarīgākajiem, kā arī pasažieru infrastruktūras modernizāciju un pakalpojumu digitalizāciju, ko LDz ir sācis īstenot. Savukārt, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu klientiem, norit darbs pie elektronisko norēķinu sistēmas projekta īstenošanas, kā rezultātā savstarpējie norēķini par kravu apstrādi notiks elektroniski, tādējādi atvieglojot gan klientu, gan kravu pastrādātāju ikdienu.

Ņemot vērā tuvākajā nākotnē gaidāmās reformas darbības uzlabošanai, “Azerbaidžānas dzelzceļam” ir svarīgi uzklausīt LDz pieredzi. Uzsverot, ka “Azerbaidžānas dzelzceļš” patlaban arī piedzīvo dažādus pārmaiņu procesus, šī uzņēmuma Institucionālo reformu daļas vadītājs Azads Guseinovs atzina, ka Azerbaidžānā 70% kravu pārvadājumu tiek organizēti pa autoceļiem, kas veido lielu konkurenci dzelzceļa pārvadājumiem. Viens no iemesliem ir valsts atbalsts autopārvadājumu jomai, kā rezultātā kravu īpašnieki priekšroku tiem, nevis pārvadājumiem pa dzelzceļu. Tā rezultātā cieš arī dzelzceļa infrastruktūra, ko nepieciešams būtiski uzlabot. Līdz ar to viens no kritiskajiem jautājumiem, kuru risināšanai būs jāpievērš īpaša uzmanība, būšot kravu pārvadājumu kustības organizēšana, atzina Guseinovs.