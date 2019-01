Vai istabā jāvelk nost apavi? Atbild zinātnieki

No vienas puses, ja tu vienmēr uzstāj, lai ciemiņi jau pie sliekšņa novilktu apavus, tu varētu šķist visai nervozs, tomēr, ja padomā par tām baktēriju armādām un netīrumiem, ko ar apaviem istabā var ienest viesis, nervozitātei var būt pamats.

Izvairīšanās no baktērijām un netīrumiem, protams, ir loģisks solis, tomēr vai tiešām ar apaviem var ienest mājās tik ļoti bīstamas slimības?

Kādā citā pētījumā, kas veikts 2014. gadā, tika paņemti paraugi no 30 Teksasas štata ASV mājsaimniecībām, lai meklētu “Clostridium difficile” (C. Difficile) baktērijas pēdas. Šī baktērija parasti izraisa zarnu problēmas. Atklājās, ka visās mājsaimniecībās bija šī baktērija, taču visvairāk tieši uz apaviem, kas liecina, ka šīs baktērijas mājās ienestas no ārpuses.