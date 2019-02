TOP3: mūsdienīgi apartamenti vēsturiskajā Vecrīgā

Vecrīga uzskatāma par Rīgas vissenāko daļu. Tās daudzveidīgā arhitektūra, bruģētās un šaurās ieliņas vilina tūristus no dažādām pasaules malām. Šeit var novērtēt vairāk nekā 500 namus, kas pārstāv romānikas, gotikas, manierisma, baroka, klasicisma, eklektikas un modernisma stilistiskos novirzienus. Daļā no ēkām iekārtojušās viecnīcas, veikali, restorāni, taču lielu daļu aizņem dzīvojamais fonds. Ja tīko pēc gaumīga mājokļa pašā galvaspilsētas sirdī, aplūko dažus no Nekustamo īpašumu sludinājumu portālā City24.lv publicētajiem sludinājumiem.