Krimināllietu ēnas joprojām pār vairākiem SM uzņēmumu darbiniekiem

Savukārt pērn kļuva zināms, ka nepatikšanās nonācis “Latvijas Dzelzceļa” meitas firmas “LDz Loģistika” vadītājs Verners Lūsis. Saistībā ar Polijas varas iestāžu izteiktajām aizdomām par Lūša dalību miljonos mērāmas nodokļu izkrāpšanas shēmā, viņu Lietuvas brauciena laikā aizturēja kaimiņvalsts policija. Jau vairāk nekā gadu Lūsis nevar atstāt Lietuvu, jo tiesa joprojām nav pieņēmusi gala lēmumu par viņa izdošanu Polijai, taču arī izbraukt no valsts viņam neļauj. Lai gan no “LDz loģistika” vadītāja amata Lūsis atkāpās uzreiz, viņš joprojām tiek dāsni atalgots no “Latvijas Dzelzceļa” struktūrām. Īsziņā “de facto” Lūsis apstiprināja, ka viņam joprojām ir spēkā uzņēmuma līgums ar “LDz Cargo”. 2017.gadā tas viņam nesa 30 tūkstošus eiro gadā.