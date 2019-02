Vai mošanās agri no rīta garantē panākumus un veiksmi?

Jau kopš bērnības mums ir ieaudzināts – mosties agri, citreiz pirms saullēkta, un visa diena būs izdevusies un veiksmīga. Tomēr – vai agrā celšanās no rītiem tik tiešām garantē panākumus? “BBC Capital” pētīja, kādi ir labumi no celšanās agri no rīta.