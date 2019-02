Latvijā lielāko tirdzniecības centru pārvaldītājs izveidojis uzņēmumu nekustamo īpašumu iegādei

Tāpat jau vēstīts, ka "Linstow", īstenojot tirdzniecības centra "Origo", kas atrodas Stacijas laukumā, paplašināšanu, veido biznesa centru "Origo One". Pēc projekta īstenošanas tirdzniecības un biroja telpu, kā arī autostāvvietas platība tiks palielināta vairāk nekā divas reizes - no 35 500 kvadrātmetriem līdz 80 000 kvadrātmetru, tostarp iznomājamā mazumtirdzniecības platība pieaugs no 18 300 kvadrātmetriem līdz 34 800 kvadrātmetriem, bet iznomājamā biroju platība pieaugs no 900 kvadrātmetriem līdz 11 500 kvadrātmetriem.