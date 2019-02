"Lursoft": 14. janvārī likvidēti vairāk nekā 6600 uzņēmumi

"Šogad vēl tiks izslēgtas īpaši augsta riska komercsabiedrības, kas nebūs atklājušas to patiesos labuma guvējus, kā arī tiks turpināta ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšana no komercreģistra vienkāršotās likvidācijas kārtībā," skaidroja Paidere.

14.janvārī likvidēto uzņēmumu vidū liels klupšanas akmens bijusi gada pārskatu neiesniegšana, jo no 6647 uzņēmumiem pārskats par 2017.gadu pieejams vien par 12 firmām. Lursoft izpētījis, ka vairāk nekā puse jeb 58,37% no pētījumā analizētajiem uzņēmumiem savas darbības laikā nav iesnieguši nevienu gada pārskatu, savukārt 5,25% uzņēmumiem pēdējais pārskats bijis vien par tālo 2010.gadu.

Pēc “Lursoft” datiem, no š.g. 14.janvārī likvidētajiem uzņēmumiem 90,08% jau bijusi apturēta saimnieciskā darbība, 87,23% likvidēšanas brīdī bijis reģistrēts nodrošinājums. Piedevām, teju trešdaļai no šiem uzņēmumiem likvidēšanas brīdī bijis arī nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Likvidēto uzņēmumu kopējais nodokļu parāds janvāra sākumā sasniedzis 10,48 miljonus eiro.

Šis uzņēmums nav vienīgais, kura kapitāldaļu turētāji bijuši ārvalstnieki. 30,12% gadījumu likvidēto uzņēmumu 100% visas daļas piederējuši ārzemniekiem un to kopējais pamatkapitāls bijis 12,40 miljoni eiro. No tiem 17,93% uzņēmumi piederējuši personām no Krievijas, 15,13% - no Lietuvas, bet 13,34% - no Baltkrievijas.