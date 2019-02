"Vingruma" Ieva: ir traki! Es nesu uz muguras otru veselu cilvēku, bet nestrādāju par glābēju...

Tātad 12.02. vakarā pirmā iepazīšanās gan ar kolēģiem, gan ar treneriem, gan ar klubu. Fantastiska sajūta, ka visi ir gatavi palīdzēt, visi gatavi darboties, un pirmais kokteilis - svaigi spiesta burkānu sula! Mana jaunā dzīve var sākties. Mana trenere Elīna uzreiz novērtē mani uz skrejceliņa – šis ledusskapis vēl nav domāts staigāšanai! Kā jau trenere, viņa izsakās ļoti iejūtīgi un diplomātiski, bet ir tā, ka es ar skriešanu nedraudzējos un iešana ir no mājas līdz stāvvietai, t.i., mašīnai utt.

Kopš šodienas riteņbraukšana ir mana pamatnodarbe, plus 2 trenažieri kājām un 2 plecu, muguras daļai. Beidzot saprotu, kas ir jādara, un varu apmeklēt zāli uz savu roku. Darīšanas vaina.

Kā jau visos pasākumos, pirmā diena beidzas ar sajūsmu un enerģijas pilnu apņemšanos. Man arī vieglāk, ka vēl neesmu bijusi pie Normunda – uztura trenera, tā es viņu saucu un ceru, ka neapvainosies par to. Pie Normunda dabū zināt ne tikai savu svarīgumu (lasi svaru), bet arī no kā sastāv tavs svars: tauki, muskuļi, ūdens utt. Man randiņš 14.02., lai visu to uzzinātu.