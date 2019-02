"Vingruma" Dāvis: ja negribi sabeigt brīvdienas, arī snovošanai ir jāsagatavojas sporta klubā

Vingruma klubs mani šonedēļ atbrīvoja no treniņu grafika, jo Vingruma maratons nav tikai par sportu viņu telpās, bet par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. (Arī Vingruma klubs dodas iknedēļas pastaigā ārpus kluba telpām, kurai var piebiedroties jebkurš.) Tomēr, pateicoties Vingruma klubam, es varu brīvi, bez stīvuma un muskuļu sāpēm kustēties pēc šo kalnu apmeklējuma. Treneris Normunds ievingrināja manus muskuļus un sagatavoja mani aktīvām dienām uz kalna.

Šobrīd rakstu savu iknedēļas dienasgrāmatu no lidostas Bodo, pusceļā uz mājām skatoties uz majestātiskiem, sniegotiem kalniem, kurus apspīd rietoša saule. Skats - kā no pasakas. Lai nokļūtu mājās, jālido ar trīs lidmašīnām – daudz laika, lai paprātotu un pafilozofētu. Tomēr viens no maniem mērķiem, sākot Vingruma maratonu, bija kļūt par labāku cilvēku caur sportu 😊