"Vingruma" Līva: kaloriju skaitīšana raisa manāmu paniku...

FOTO: No personīgā arhīva

Pirmdiena. Šodien biju pirmajā grupas treniņā #vingrumaklubs. Bija jautri, jo pārējās sportotājas treniņā bija kolēģītes, līdz ar to vingrojot no viņu puses nāca jautri komentāri, uzspēlēti vaidi, un atklāta žēlošanās pie grūtākajiem vingrinājumiem. Atcerējos sevi, kā kādreiz darīju tāpat dejošanā, kad trenējos kopā ar pazīstamām meitenēm. Bet par treniņu – šis treniņš galīgi nebija no vieglajiem, uztaisījām pa visa treniņa laiku, man šķiet, ka vairāk kā 50 pietupienus!