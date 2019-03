"Vingruma" Dāvis: 28 gadu vecumā mans metaboliskais vecums ir 20 gadi. Nav slikti!

Tomēr šī statistika mani sākumā izbrīnīja. Mans mērķis šajā maratonā nebija mest nost kilogramus, tomēr esmu ticis vaļā jau no 1.5 kg. Bet pēc Normunda skaidrojuma viss šķiet loģiski.

Proti, tauki sadeg, tas ir ļoti forši, un no muskuļiem tiek izdzīts ūdens, nostiprinot tos.

Nedēļu iesāku ar priecīgu ziņu no kāda drauga. Viņš ir dzirdējis par manu dalību vingruma maratonā un vēlas pievienoties klubam un sākt sportot. Tā kopā aizvadījām kopīgu viņa pirmo treniņu. Bija tīri forši. Virsroku ņēma dabiska sportiskā sacensība, kurš noskrējis vairāk km uz celiņa un kurš var uzspiest smagāku stieni.

Šonedēļ biju apņēmies vairāk piedomāt pie tā, ko ēdu. Atceroties, ka mani mērķi nav zaudēt kg, bet uzlabot pašsajūtu, es sāku ar to, ka atteicos no fabrikā audzēta ēdiena, it īpaši fabrikas dzīvniekiem.