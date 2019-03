Publiskots paredzamais "Rail Baltica" vilcienu kustības grafiks

Paredzēts, ka "Rail Baltica" ātrgaitas vilcieni no Tallinas uz Varšavu un no Tallinas uz Viļņu kursēs līdz četrām reizēm dienā katrā virzienā katrā no maršrutiem no brīža, kad līnija tiks atklāta un līdz sešām reizēm dienā katrā virzienā katrā no maršrutiem pēc 10 darbības gadiem.

Šo plānu izstrādāja Vācijas uzņēmums ETC "Gauff Mobility GmbH", sadarbībā ar COWI A/S un "Institut fur Bahntechnik GmbH". Plāns atspoguļo modernu, integrētu pieeju, kas paredz, ka tirgus pieprasījums ir galvenais kritērijs, pēc kura tiek plānots vilcienu kustības grafiks.

“"Rail Baltica" dzelzceļa satiksmes plāna galvenais mērķis ir paredzēt, kā "Rail Baltica" infrastruktūra spēs apmierināt transporta pakalpojumu pieprasījumam vidējā un ilgtermiņā. Šis plāns tiks izmantots, lai "Rail Baltica" trase tiktu izmantota efektīvi no pirmās tās darbības dienas, un lai pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus būtu iespējams palielināt pēc pirmajiem ekspluatācijas gadiem”, komentē "RB Rail" AS Sistēmu un Ekspluatācijas departamenta vadītājs Žans-Marks Bedmārs.

Plānots, ka 80% no kravas vilcieniem, kas izmantos "Rail Baltica", būs intermodālo kravu vilcieni. Tas sniegs iespēju loģistikas operatoriem pārvietot kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļiem. Tādējādi ir gaidāms nozīmīgs gaisa piesārņojuma un ceļa sastrēgumu samazinājums, kā arī uzlabota kopējā autoceļu satiksmes drošība.

Piemēram, plāns identificēja pietiekamu pasažieru plūsmas potenciālu, lai veidotu reģionālo pasažieru pārvadājumus no Bauskas līdz Rīgai un no Salacgrīvas līdz Rīgai Latvijā, no Pērnavas līdz Tallinai Igaunijā, un no Marijampoles caur Kauņu līdz Viļņai Lietuvā. Papildus tam, plāna izstrādes gaitā tika identificēts pietiekamais pieprasījuma līmenis arī pārrobežu reģionālās satiksmes nodrošināšanai, piemēram, posmos no Marijampoles līdz Rīgai (Lietuvā-Latvijā), vai no Tallinas līdz Rīgas lidostai (Igaunija-Latvija). Svarīgi atzīmēt, ka reģionālās satiksmes attīstībai uz "Rail Baltica" trases būs nepieciešami papildu pētījumi un lēmumi dalībvalstu līmenī.