Pirmo reizi Latvijā notiks "EdTech & STEAM Festivāls"

Festivāla ietvaros norisināsies sacensības dažādās STEAM disciplīnās, kurās piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieki no 40 izglītības un interešu izglītības iestādēm no visas Latvijas. Tehnoloģiju un izglītības produktu izstādes laikā apmeklētāji varēs interaktīvā veidā iepazīt šo produktu izmantošanas iespējas izglītības mērķu sasniegšanai. Būs iespēja iesaistīties diskusijā “Kas ir STEAM?”, vērot dronu paraugdemonstrējumus Daugavas stadionā, kā arī piedalīties sportiskās aktivitātēs, stafetēs visai ģimenei! Festivāls norisināsies no 10:00 – 16:00 un ieeja ir bez maksas.