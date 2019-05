Ikdienas miera rituāli. Žurnāliste Aiga Zviedre aicina rūpēties par savu labsajūtu

Savu rituālu lieliskai pašsajūtai izteikti esmu izkopusi tikai pēdējā pusgada laikā. Manuprāt, mūsdienu straujā dzīvesveida dēļ ir ļoti svarīgi atrast laiku sev – lai sakopotu domas un enerģiju uzņemtu, ne tikai tērētu to darbam, ģimenei, draugiem vai citur. No tukša trauka neko nav iespējams izliet, tāpēc ir ļoti būtiski savu trauku ik pa laikam piepildīt. Saprotu, ka viena miera formula neder visiem, tādēļ savulaik informāciju meklēju dažādos resursos – grāmatās, žurnālos, podkāstos, arī sociālajos tīklos. Smēlos iedvesmu, kā būtu jādzīvo, kā jāsāk diena, kā tā jānoslēdz – lai enerģijas pietiktu visam un izdotos dzīvot savas dzīves labāko versiju. Bet jo vairāk skatos apkārt, jo vairāk saprotu, ka informācija mēdz būt tik pretrunīga, un labākais veids, lai saprastu, kas man der vislabāk, ir ieskatīties pašai sevī.

Pie šīs atziņas nonācu, kad ieviesu savā ikdienā regulāru meditācijas praksi. Kampaņveidīgi biju sākusi tam pieķerties jau pirms aptuveni 4 gadiem grūtniecības laikā, jo man šo metodi prāta un emociju savaldīšanai gatavojoties dzemdībām ieteica dūla. Sāku ar telefona aplikāciju, kur bija jāizpilda tāda kā programma – 10 dienas pēc kārtas, 10 minūtes dienā. Tad bija pauze, kamēr paaugās mazais un dzīve atgriezās noteiktākā ritmā. Tagad meditācija atkal ir atradusi vietu manā ikdienā. Tā lielā mērā man palīdzēja cīņā ar izdegšanas un depresijas uzplaiksnījumiem pēdējo gadu laikā. Meditācija man rada nonullēšanās sajūtu. Atgriešanos sākumpunktā. Es it kā izslēdzu visu steigu, raizes, vienmēr pilno darāmo darbu sarakstu ar degošiem rakstu termiņiem, visas atbildības, visu, visu. Ieklausos sevī, savā ķermenī, pavēroju savas domas no malas, atgriežos pie sava ES, kodola, tās tīrās mīlestības enerģijas, kas mīt mūsos visos. Tas ir tik vienkāršs un tai pat laikā ļoti sarežģīts rīks, lai strādātu ar savu apziņu – it kā viss, kas nepieciešams ir tikai ķermenis un elpa, bet tai pat laikā koncentrēšanās un pacietība nav manas stiprās puses, tāpēc ne vienmēr iespējams sasniegt vēlamo brīvo apziņas stāvokli.