Kuru tēju dzert šodien?

Sendienu tēja no mūsdienu tējas atšķiras ar vienu ļoti būtisku, veselībai nenovērtējamu īpašību - tā spēj dot laiku, ja jūs spējat to paņemt. Paradoksāli, bet tā nu tas ir. To var viegli pārbaudīt sagatavojot sev tasi svaigas, smaržīgas tējas, izslēdzot telefonu, atrodot ērtu vietu apsēsties un izbaudot to. Un lūk - jums ir ne mazāk kā dažas minūtes, ko veltīt sev, savām domām un labsajūtai. Pats galvenais būtu vienmēr ņemt vērā, ka veselības un labsajūtas nodrošināšanā svarīgāk kā pateikt "nē" nevēlamajam, ir pateikt "jā" tam, kas palīdz, iepriecina un dziedē dvēseli un miesu. Piemēram, atrodot savā ikdienā laiku tējas rituālam - rezultāts var dot ļoti daudz, pat ja šis rituāls būs pašu izdomāts.