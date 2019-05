Rīts, pēcpusdiena vai vakars? Kurš ir labākais laiks fiziskām aktivitātēm

Aiga stāsta par savu sportošanas pieredzi, kas mainījusies pēdējo mēnešu laikā: “Sportošanas režīmu katram jāpielāgo individuāli atkarībā no iespējām, dzīves posma un mērķiem. Uz konkrētiem laikiem nevajadzētu ieciklēties. Galvenais ir atrast laiku kustībai. Jo skaidrs, ka ne visiem ir iespēja no rīta doties skrējienā, ja agri sākas darbs vai vakarā doties uz sporta zāli, ja vēl sagaida viss mājas cēliens ar vakariņu gatavošanu, bērnu vadāšanu pa pulciņiem vai mājas uzkopšanu. Ja labi grib un ir motivācija, tad atrast laiku var visam – atrast aukles vai palīgus, vingrot mājās vai kamēr bērni guļ. Man ir bijis tā, ka, lai visaizņemtākajā dienā iespiestu vismaz kaut kādu kustības minimumu, es kāpju augšā pa trepēm pa vairākiem pakāpieniem, lai sanāk tāds kā dziļais izklupiens un zobus tīrot vai pie plīts stāvot taisu pietupienus. Šobrīd manā ikdiena ļoti aizpildīta ar darbiem un kārtīgiem rīta treniņiem vairs laika neatliek. Bet es ceļos agrāk no rītiem, lai izpildītu savu jogas rituālu un vakaros, kad silts laiks, cenšos ripināties pakaļ bērnam uz bērnudārzu ar velo. Vēl man šobrīd aktuāls pietupienu izaicinājums, jo ļoti gribās uz vasaru dupsim smukāku formu. Ej nu sazin, vai tas nostrādās, bet man patīk ik pa laikam sevi ar visādiem šitādiem kampaņveida izaicinājumiem nodarbināt. Lai papildinātu ikdienas izaicinājumu efektu, dienas laikā baudu Lipton DO THE DETOX tēju, kuras sastāvā ir vīgrieze un rozmarīns un tā palīdz attīrīt ķermeni no toksīniem.