Padari pasauli labāku. Šodien!

Ir brīži, kad gribas raudāt. Dažreiz no sāpēm. Dažreiz no bezspēcības. Dažreiz no prieka. Vai jūs zinājāt, ka sāpju, sēru, smieklu, laimes asaras mikroskopā izskatās atšķirīgi? Asaru atšķirīgo izskatu tām piešķir nevis raudātājs, bet emocijas, kuru dēļ tās rodas. No visām visbūtiskāk atšķiras tās, kas rodas, mizojot un griežot sīpolus.