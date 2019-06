Labs garastāvoklis ir te!

Gara stāvokli, tāpat kā fizisko stāvokli - ir iespējams uzturēt labā formā, nolaist, aizmirst un nerūpēties par to vai gluži otrādi - pār-aprūpēt. Gara stāvokli ietekmē iekšēji un ārēji faktori, no kuriem ļoti daudzus mēs nevaram kontrolēt, tieši tāpēc ir ļoti būtiski analizēt uz saprast katram individuāli - kas mūsu garam liek justies slikti, bet kas - labi. Dienā, kad esat izkāpis no gultas ar kreiso kāju, sabiedriskajā transportā esat nepamatoti (kaut vai pamatoti) apvainots par uzkāpšanu uz kājas tantiņai, vadot auto kāds kretīns pielīdis priekšā pat neparādot pagrieziena signālu, darbā priekšnieks aizrādījis par sīku nepilnību, mājās otra pusīte nav novākusi aiz sevi tējas krūzes un ieslēdzot TV jūs uzzināt, ka vēlēšanās bijusi rekord-zema aktivitāte - garastāvokli tas var sabojāt pat uz vairākām dienām. Tomēr, ja vien ir vēlēšanās, ir iespējams palīdzēt savam garam pakāpties vismaz dažus pakāpienus uz augšu un atkal iegūt labo stāvokli. Lūk kā: