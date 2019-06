Pirmkārt, Krievijai varētu būtu lielāks kārdinājums tos pielietot tad, ja tai nebūtu stingra pārliecība par NATO valstu gatavību šai darbībai atbildēt ar saviem kodolieročiem. Pētnieks norāda, ka pagaidām NATO iekšienē nav vienprātības par to, vai valstīm, kurām nav kodolieroči vajadzētu piedalīties to lietošanas plānošanā. Tāpat nav vienprātības arī par to, vai citām valstīm vajadzētu izmantot savus gaisa spēkus, lai pielietotu ASV piederošos kodolieročus un par to, vai NATO mācībās vajadzētu arī būt kodolelementam.