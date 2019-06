Jaunnedēļ sāks skatīt EM priekšlikumus par OIK samazināšanu

Papildu Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumiem ieplānotas arī iniciatīvas, kas saistās ar enerģētikas politikas īstenošanas, tostarp obligātā iepirkuma uzraudzības funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam, OIK likmes mazināšanu, izmantojot valsts gūtos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumus par OIK daļu elektrības rēķinos. Turklāt pēc vairākām darba grupām šobrīd EM gaida aprēķinus fiskālajai ietekmei uz valsts budžetu no AS "Augstspriegumu tīkls", AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" par sadales un pārvades tarifu mazināšanu.