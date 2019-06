ASV un Meksika panāk vienošanos par migrāciju, tarifu noteikšana atlikta

"Es ar prieku jūs informēju, ka Amerikas Savienotās Valstis ir panākušas parakstītu vienošanos ar Meksiku. ASV tarifu noteikšana pret Meksiku, kuru bija paredzēts īstenot pirmdien, līdz ar to tiek atlikta uz nenoteiktu laiku," Tramps paziņoja tviterī.

"Meksika savukārt ir piekritusi veikt stingrus pasākumus, lai ierobežotu Migrācijas uzplūdu caur Meksiku uz mūsu Dienvidu Robežu. Tas tiek darīts, lai lielā mērā samazinātu vai likvidētu Nelegālo Imigrāciju no Meksikas puses uz Savienotajām Valstīm," tvītoja Tramps.

Tramps bija plānojis no 10.jūnija noteikt visam Meksikas preču importam 5% muitas tarifu, kā arī nākamo mēnešu laikā to pakāpeniski palielināt, līdz tas oktobrī sasniegtu 25%. Šis tarifs smagi ietekmētu Meksikas ekonomiku, jo 80% no visa Meksikas eksporta ir uz ASV.